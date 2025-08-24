Вэнс раскрыл позицию США по отправке войск на Украину

Вашингтон не будет направлять свои войска на Украину, но американцы желают играть активную роль, обеспечивая гарантии безопасности Киеву. Об этом в интервью NBC заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Отвечая на вопрос телеведущего, может ли он гарантировать, что США не отправят войска на Украину при заключении мирного соглашения, Вэнс подтвердил, что Трамп выступает против такого развертывания.

«Президент высказался очень четко и ясно. На Украине не будет сухопутных войск. Но мы собираемся продолжать играть активную роль и пытаться сделать так, чтобы украинцы получили гарантии безопасности и уверенность, необходимые им для прекращения войны со своей стороны, а россияне почувствовали, что могут закончить войну со своей стороны», — сказал Вэнс.

По его словам, в Вашингтоне считают, что «уже видели некоторые важные уступки с обеих сторон, всего за последние несколько недель».

Вэнс также заявил, что Россия согласилась на значительные уступки в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта.