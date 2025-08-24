В США рассчитали, когда закончится конфликт России и Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не ожидает скорого завершения конфликта на Украине, однако надеется на достижение мира в ближайшие полгода. Об этом сообщил сам вице-президент.

«Какой бы ни был исход — конфликт закончится за три или шесть месяцев, надеюсь, что не дольше», — сказал Вэнс в интервью телеканалу NBC.

Он подчеркнул, что не думает о завершении в одночасье.

Кроме того, вице-президент подчеркнул, что американская администрация намерена приложить все усилия для прекращения боевых действий. Он отметил, что независимо от того, сколько времени потребуется для окончания войны, Соединенные Штаты должны гордиться своим лидером, который стремится остановить конфликт и восстановить мир в регионе.