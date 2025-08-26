Орбан пригрозил последствиями за угрозы со стороны Зеленского

Угрозы украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Венгрии не останутся без последствий. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит ТАСС.

© Лента.ру

«Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу "Дружба", потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз. Это еще раз доказывает, что венгры приняли правильное решение», — подчеркнул Орбан.

Премьер-министр Венгрии отметил, что угрозами и шантажом не добьешься членства в Евросоюзе, а слова Зеленского «не останутся без последствий».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пошутил об ударах украинских военных по нефтепроводу «Дружба».