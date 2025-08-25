Россия и Украина обменялись посланиями

Российская и украинская сторона обменялись посланиями военнопленных для их родственников. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

Обмен письмами пленных произошел в рамках встречи с представителем офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. По словам российского омбудсмена, посредничество в переговорах оказала Белоруссия.

«Обсудили вопросы взаимного воссоединения семей, посещения пленных, формирования для пленных посылок», — отметила Москалькова.

В воскресенье, 24 августа, Москва и Киев совершили обмен военнопленными, который прошел по формуле «146 на 146». Ко всему прочему, украинская сторона передала России восемь жителей Курской области. Они будут доставлены домой. Их возвращение попало в объектив камеры.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что среди остающихся на Украине курян есть тяжело больные. Она уже обратилась в Международный Комитет Красного Креста с просьбой оказать им экстренную медицинскую помощь.