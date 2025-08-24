Зеленский отпустил резкую шутку про Венгрию и «Дружбу»

Владимир Зеленский язвительно пошутил над Венгрией на фоне критической ситуации с атаками ВСУ на нефтепровод «Дружба», пишет «Московский комсомолец».

По данным газеты, журналисты во время мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости Украины, попросили украинского лидера рассказать, способствуют ли удары по нефтепроводу, по которому в Венгрию поступает российская нефть, снятию вето со стороны Будапешта на пути Украины в ЕС.

«Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии», — цинично ответил Зеленский.

Ранее директор Центра фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто сообщил, что Владимир Зеленский рискует столкнуться с серьезными последствиями после удара ВСУ по нефтепроводу «Дружба».

По его словам, президент США Дональд Трамп сделал украинскому лидеру совершенно недвусмысленное предупреждение.