Зеленский отпустил резкую шутку про Венгрию и «Дружбу»

Илья Родин

Владимир Зеленский язвительно пошутил над Венгрией на фоне критической ситуации с атаками ВСУ на нефтепровод «Дружба», пишет «Московский комсомолец».

© Global Look Press

По данным газеты, журналисты во время мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости Украины, попросили украинского лидера рассказать, способствуют ли удары по нефтепроводу, по которому в Венгрию поступает российская нефть, снятию вето со стороны Будапешта на пути Украины в ЕС.

«Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии», — цинично ответил Зеленский.

Ранее директор Центра фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто сообщил, что Владимир Зеленский рискует столкнуться с серьезными последствиями после удара ВСУ по нефтепроводу «Дружба».

По его словам, президент США Дональд Трамп сделал украинскому лидеру совершенно недвусмысленное предупреждение.