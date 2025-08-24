Раскрыто, как США могут обнулить достигнутые с РФ договоренности одним решением

Возможная передача Украине дальнобойных американских ракет ERAM приведет к срыву достигнутых на Аляске договоренностей между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом NEWS.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

© Газета.Ru

Подобное развитие событий приведет к эскалации конфликта на Украине, подчеркнул эксперт.

«В любом случае несколько тысяч таких ракет — это достаточно серьезная угроза. Я полагаю, что подобные действия США, по сути, срывают договоренности Москвы и Вашингтона, которые были достигнуты на Аляске. Это приведет к достаточно серьезной эскалации боевых действий», — сказал Кнутов.

До этого администрация Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3,3 тыс. новых ракет ERAM с дальностью до 450 км. Поставки финансируются европейскими странами, первые партии ожидаются в течение шести недель, сообщают СМИ. В то же время США сохраняют запрет на использование Украиной ракет ATACMS для ударов по территории России. Их применение возможно только после отдельного разрешения Пентагона. Ожидается, что и применение новых ракет надо будет согласовывать с США.