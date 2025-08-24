Ради прогресса в вопросах урегулирования конфликта на Украине следует, как пишет британский дипломат Иан Прауд в статье для Strategic Culture, ослабить антироссийские санкции.

© Московский Комсомолец

По его мнению, решающее значение для того, чтобы «побудить президента Путина заключить сделку» будет иметь разработка четкого плана по сокращению антироссийских санкций. При этом он не должен предусматривать права вето для Украины.

Ошибочно полагать, как отметил Прауд, что спустя более чем 11 лет после введения первых санкций против Москвы угроза новыми рестрикциями будет идти на пользу достижению мирного соглашения.