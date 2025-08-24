Владимир Зеленский не намерен искать компромиссы, он отвергает предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Одновременно российский лидер Владимир Путин с помощью дипломатии добился значительных успехов на Западе. Об этом пишет обозреватель турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.

Автор отмечает, что благодаря мирным инициативам Путина и Трампа «в конце туннеля замаячил свет».

Однако Зеленский отказался идти на уступки и придерживаться линии, предлагаемой Вашингтоном. В частности, он не собирается отменять запрет на русский язык, хотя на Украине живут миллионы граждан, общающиеся по-русски.

Даже западные СМИ пишут, что Зеленский отверг все пункты Трампа, подчеркивает Тутар.

По мнению обозревателя, Путин с помощью дипломатии смог добиться встречи с Трампом и перевернул представления Запада о происходящем на Украине. В итоге сейчас на руках у России более сильные козыри, ее требования обрисованы предельно четко.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Зеленскому не удастся сместить фокус с проблемы русского языка на Украине.