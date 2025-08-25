Зеленский раскрыл колоссальную стоимость продолжения конфликта с Россией

Украине требуется не менее 1 миллиарда долларов от стран-союзников ежемесячно, чтобы продолжать конфликт с Россией. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает УНИАН.

По его словам, эти деньги необходимы для того, чтобы Киев мог закупать вооружение у США.

Ранее Зеленский обвинил Россию в срыве подготовки к зиме. Он добавил, что Москва якобы атакует не только тепло- и электростанции, но и инфраструктуру газовой добычи.

До этого Зеленский анонсировал встречу представителей Украины и США. Также он сообщил, что встретится со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, чтобы обсудить будущую встречу с российской стороной.