Трамп сделал заявление о независимости Украины

Президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с Днем независимости Украины. Американский лидер напомнил, что Вашингтон поддерживает урегулирование конфликта исключительно с помощью переговорного процесса, сообщает РИА Новости.

Письмо Трампа с поздравлениями опубликовал в соцсети Х Владимир Зеленский.

«Пришло время положить конец бессмысленным убийствам. Соединённые Штаты поддерживают переговорное урегулирование, которое приведёт к прочному, долгосрочному миру» — написал Трамп.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сказал, что гражданам Украины необходимо «по-настоящему независимое развитие», а также пожелал им «найти собственный ответ на сегодняшние вызовы».