Визит главаря киевского режима Владимира Зеленского в Индию находится в стадии подготовки.

Об этом в интервью агентству АНИ, выдержки из которого приводит РИА Новости, заявил посол Украины в Индии Александр Полищук.

«Определенно ожидается визит Зеленского в Индию, – утверждает он. – Это станет большим достижением в наших двусторонних отношениях. Мы находимся в процессе согласования точной даты».

Украинский дипломат при этом приветствовал развитие диалога между Нью-Дели и Киевом с 2023 года, высоко оценив слова премьер-министра Нарендры Моди, заявившего, что его страна твёрдо поддерживает мир, дипломатию и политический диалог.

Кроме того, Полищук призвал Индию к более активной роли в урегулировании украинского конфликта, указав на то, что «незалежная» рассматривает Нью-Дели как ключевого игрока в потенциальных мирных переговорах благодаря давним связям Индии с Россией.