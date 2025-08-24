Зеленский наградил Келлога орденом «За заслуги» I степени

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 24 августа, наградил спецпосланника президента США по украинскому конфликту Кита Келлога орденом «За заслуги» I степени.

© Вечерняя Москва

Келлог прилетел в Киев, чтобы принять участие в празднованиях по случаю Дня независимости Украины. Вместе с ним страну также посетил премьер-министр Канады Марк Карни, передает РБК.

В свою очередь президент США Дональд Трамп в своем поздравлении Владимира Зеленского с Днем независимости Украины подчеркнул, что Белый дом поддерживает урегулирование украинского конфликта через переговоры. Трамп также выразил надежду на скорое установление долгосрочного мира.

Вместе с тем президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил жителей Украины с Днем независимости. Белорусский лидер отметил, что, несмотря на внешнее давление, Белоруссия продолжает оставаться открытой для украинцев и настроена на взаимовыгодное сотрудничество и конструктивный диалог с соседней страной.