В Раде заявили о единой позиции по вопросу территориальной целостности

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в парламенте существуют разные политические позиции, однако в вопросе территориальной целостности республики все сходятся. Его слова приводит «РБК-Украина».

© Газета.Ru

Он отметил, что плюрализм мнений – это норма демократии, и Украина демонстрирует, что даже в трудные времена остается таковой.

«Но есть вопросы, в которых не может быть двух правд: суверенитет и территориальная целостность, поддержка Сил обороны и безопасности, курс на ЕС и НАТО, неотвратимость ответственности агрессора. Здесь мы должны действовать как одна команда», — указал Стефанчук.

До этого газета The New York Times со ссылкой на экспертов и аналитиков писала, что Украина согласится на условие вывести свои войска с подконтрольной ей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности, подкрепленные в том числе США.

Киев сделал неожиданное заявление по вопросу территорий

Как пишет газета, Россия, настаивая на выводе ВСУ с Донбасса ради остановки огня, занимается «политическим торпедированием» Владимира Зеленского. По словам экс-главы МИД Украины Вадима Пристайко, «это отравленная пилюля, которую Украине придется проглотить».