Никаких «позорных компромиссов»: Зеленский потребовал мир на своих условиях

В своем видеообращении по случаю Дня независимости Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев добьется прочного и надежного мира, который будет основан на силе и мощных гарантиях безопасности, исключающих любое повторение конфликта в будущем. При этом он в очередной раз отверг уступки и компромиссы, к которым Украину призывает президент США Дональд Трамп.

Зеленский заявил, что Украина изменила свой статус на мировой арене и больше никогда не согласится на навязанные условия.

«Украина никогда больше в истории не будет принуждена к позору, который русские называют «компромиссом»», — отметил Зеленский.

По его словам, теперь голос Киева является решающим.

«Украину слышат, с Украиной считаются, к ней прислушиваются. Её место – за столом, ей не говорят: «Подождите за дверью». Ей говорят: «Решать только вам»», — сказал Зеленский.

Зеленский также обрисовал новое положение страны в мире, отметив, что Украина — не проситель, а сильный партнер.

«Украина не просит, она предлагает. Союзничество и партнёрство. Лучшую армию в Европе. Передовые оборонные технологии. Опыт стойкости. Мы говорим: «Нам нужен ЕС». Да. Но мы нужны ему не меньше. И это признают все. И такой признают Украину. Не бедной родственницей, а сильным союзником», — заявил он.

Ключевой целью по итогам конфликта Зеленский назвал «устойчивый, надёжный, продолжительный мир». Достичь этого, по его мнению, можно только одним путем: «Украина получит его, потому что получит гарантии безопасности. Настолько сильные, чтобы больше никому в мире даже в голову не могла прийти мысль напасть на Украину».

При этом Зеленский старательно обходил в своем обращении тему территориальных уступок, а также тот факт, что президент США Дональд Трамп не видит Украину членом НАТО.

Накануне издание NBC News сообщало со ссылкой на чиновника американской администрации, что президент США Дональд Трамп сигнализировал Киеву, что ему придется принять сделку в большей степени на условиях России. Издание Politico также со со ссылкой на неназванного американского чиновника, сообщило в пятницу, что по мнению Трампа Киеву следует согласиться на этот вариант.