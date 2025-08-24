«Геноцид в чужой стране»: соратница Трампа неожиданно высказалась о жертвах войны

Одна из самых рьяных республиканок Марджори Тейлор Грин присоединяется к левому демократу Берни Сандерсу в его призыве покончить с голодом в Газе. Отстранившись от большинства своих коллег в Конгрессе, крайне правая республиканка из Джорджии также назвала кризис на палестинской территории геноцидом.

На фоне почти полного молчания в Конгрессе некоторые американские законодатели, представляющие противоположные стороны политического спектра, высказались в субботу по поводу поддержанного ООН доклада, предупреждающего о голоде в некоторых районах Газы, пишет The Guardian.

“Давайте внесем ясность: у президента Трампа есть власть положить конец голоду палестинского народа, - написал сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс в соцсети. – Вместо этого он ничего не делает, наблюдая за тем, как разворачивается этот голод. С него хватит. Больше никаких долларов американских налогоплательщиков на военную машину Нетаньяху”.

Сандерс, который также продвигал резолюции о запрете продажи американского оружия Израилю, уже давно выражает свою обеспокоенность гуманитарным кризисом в Газе на фоне войны, отмечает The Guardian.

Марджори Тейлор Грин, ярая ультраправая республиканка из Джорджии, также призвала к большему состраданию к палестинцам в своем посте в социальных сетях в субботу, на следующий день после того, как генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал голод на этой территории “провалом человечества”.

Нетаньяху раскритиковал ООН из-за признания голода в Газе

Грин, в отличие от большинства своих коллег в Конгрессе, в прошлом месяце назвала гуманитарный кризис в Газе геноцидом. В длинном посте в соцсети она заявила, что, хотя война Израиля против ХАМАС оправдана, страдания гражданского населения – нет.

“Заслуживает ли ХАМАС этого? Да, - написала Грин, в частности. – Заслуживают ли этого невинные люди и дети? Нет. Невинные люди в Газе не убивали и не похищали невинных людей в Израиле 7 октября. Точно так же, как мы высказались и проявили сострадание к жертвам и семьям 7 октября, как могут американцы не высказаться и не проявить сострадание к массам невинных людей и детей в Газе?”

Марджори Тейлр Грин связала всю финансовую и военную помощь США Израилю с конфликтом, утверждая, что это “означает, что каждый налогоплательщик США вносит свой вклад в военные действия Израиля”.

“Не знаю, как вы, но я не хочу платить за геноцид в чужой стране против чужого народа, за чужую войну, к которой я не имею никакого отношения, - заключила Грин. – И я не буду молчать об этом”.

Сообщение получило почти немедленный отклик от крайне правой активистки Лоры Лумер, которая, как сообщается, обратилась к Белому дому с просьбой приостановить въезд раненых палестинских детей из Газы в США. Грин и Лумер резко разошлись во мнениях по этому вопросу, причем Лумер назвала палестинских детей “угрозой национальной безопасности” и “исламскими захватчиками”.

Как напоминает The Guardian, Лумер, которая является еврейкой, однажды заявила, что ее запрет на доступ к социальным сетям за антимусульманские высказывания, разжигающие ненависть, был антисемитским, в то время как Грин печально известна своей теорией антисемитского заговора о том, что лесные пожары в Калифорнии могли быть вызваны еврейскими космическими лазерами.

В субботу Лумер набросилась на Грин, обвинив ее в призывах к переселению палестинцев из Газы в США и спросив: “Почему вы выступаете за то, чтобы жители Газы приезжали в США? Как проходит исламская иммиграция в рамках программы "Америка прежде всего”?”

На прошлой неделе организация по комплексной классификации этапов продовольственной безопасности (IPC), поддерживаемая ООН, заявила, что некоторые районы Газы испытывают “искусственный” голод в мухафазе Газа, включая город Газа, место нового израильского наступления.

“Поскольку этот голод полностью вызван человеком, его можно остановить и обратить вспять”, - говорится в докладе. “Время споров и колебаний прошло, голод существует и быстро распространяется. Ни у кого не должно быть сомнений в том, что необходимы немедленные, широкомасштабные ответные меры”.

Израильское агентство по координации деятельности правительства на территориях (COGAT), занимающееся распределением гуманитарной помощи в Газе, отвергло доклад, заявив, что он “основан на частичных, предвзятых данных и поверхностной информации, исходящей от ХАМАСА”.

В субботу посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что “[международные] СМИ упускают из виду реальную историю "голода" в Газе. Заложники голодают, ХАМАС толстеет, а ООН объявляет голод, в то время как 92% их продовольствия воруется для продажи ХАМАС. Тем временем продовольствие ООН гниет на солнце. ООН должна объявить себя коррумпированной и некомпетентной.”

В своем посте Грин написала, что если бы США день и ночь подвергались бомбардировкам, миллионы людей были бы убиты или ранены, а мир сказал бы: “Американцы проголосовали за свое правительство, значит, они этого заслуживают… Что бы вы почувствовали? Что бы вы подумали? Что бы вы сделали?”