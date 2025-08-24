Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал независимость республики краеугольным камнем безопасности Европы и будущего свободы во всем мире.

Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х по случаю Дня независимости Украины.

«День независимости Украины является мощным напоминанием о том, что мы защищаем не только границы Украины, но и международный порядок, основанный на правилах, и общечеловеческие ценности. Независимость Украины является краеугольным камнем безопасности Европы и будущего свободы во всем мире», — написал Сибига.

Он поблагодарил союзников Киева за поддержку и подчеркнул, что это единство «имеет основополагающее значение для торжества истины и справедливости».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, об истинной независимости Украины можно будет говорить только в том случае, когда там «прекратят неонацистскую политику по истреблению всего русского». Она призвала киевские власти вернуться к истокам собственной государственности, перестать истреблять все русское и остановить «безобразную дискриминацию» Украинской православной церкви.