Посол Боцан-Харченко: Запад хочет, чтобы Сербия забыла бомбардировки в 1999 году

Запад хочет втянуть Сербию в НАТО, в том числе чтобы избавиться от ответственности за бомбардировки в 1999 году.

Об этом заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

«Говорят о том, что постепенно можно втянуть в НАТО, в орбиту НАТО, и Сербия станет членом НАТО. Им это надо… Это закроет их ответственность и вину за 1999 год и агрессию», — цитирует дипломата РИА Новости.

