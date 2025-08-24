Пентагон планирует отправить военных в Чикаго для борьбы с преступностью, а также для снижения числа бездомных и нелегальных иммигрантов.

Как отмечает газета The Washington Post, возможна мобилизация минимум нескольких тысяч нацгвардейцев.

«План включает в себя несколько вариантов, в том числе мобилизацию по меньшей мере нескольких тысяч членов национальной гвардии... Использование действующих войск также обсуждается», — говорится в статье.

Уточняется, что данную модель впоследствии могут использовать и в других крупных городах.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что с улиц Вашингтона «исчезнут» нелегальные мигранты и бездомные.

Позже сообщалось, что Пентагон направил в американскую столицу 800 бойцов Нацгвардии для борьбы с преступностью.