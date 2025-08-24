Старший научный сотрудник китайского аналитического института «Тайхэ» Ван Цзайбан заявил, что Евросоюзу придется принять реальность, в которой Украина потеряла территории. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Цзайбан подчеркнул, что Россия и США достигли понимания, что после окончания конфликта Украина получит гарантии безопасности со стороны государств, не состоящих в НАТО.

Европу обвинили в неготовности помогать Украине

«При этом ЕС, вероятно, будет вынужден принять некоторую реальность потери Украиной территорий и попытается достичь на этой основе договоренностей, чтобы не только Украина, но и ЕС смог получить определенные гарантии безопасности», — призвал аналитик.

Ранее американский политический обозреватель Роберт Барнс заявил, что Украина должна занять нейтральную позицию и отказаться от размещения войск НАТО на своей территории, чтобы получить гарантии безопасности. Он напомнил о случаях в истории, когда различным странам предоставляли подобные заверения.