Находящийся под стражей по обвинению в государственной измене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил о целенаправленной политике прозападных СМИ по искусственному разделению русских и украинцев.

© Московский Комсомолец

В своем Telegram-канале парламентарий привел пример с различным написанием имен как инструмент создания искусственных различий между близкими народами.

“Соросятские СМИ стали делать различие между одинаковыми именами россиян и украинцев. Например, имя Сергей для украинцев пишется Сергій, а для россиян Сєргєй. Это искусственная попытка дальнейшего разделения русских и украинцев в два разных народа”, — написал он.

По мнению Дубинского, такая политика преследует стратегическую цель — трансформацию текущего конфликта в неразрешимый этнический и религиозный противостояние, который, согласно конфликтологии, не может быть урегулирован мирными средствами. Парламентарий оценивает эти действия как часть долгосрочного западного плана по углублению раскола между Украиной и Россией.

Ранее сообщалось, что названа цена, которую заплатила Европа за продолжение конфликта на Украине.