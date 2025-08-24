В Армению начали возвращаться сотни фур с сельхозпродукцией для России

Сотни армянских фур с сельхопродукцией, которые направлялись в Россию через Грузию, возвращаются в Армению, сообщил депутат парламента республики Гарник Даниелян в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Перевозчики сообщают, что им не дают четкого объяснения, говорится о каких-то проблемах, связанных с фитосанитарией», — рассказал он. Из-за этого аграрии несут убытки, подчеркнул Даниелян.

Ранее в Армении началась акция протеста против российской военной базы в Гюмри. В это же время прошел и второй митинг — за сотрудничество с Россией.