Почему Трамп оранжевый

Все наверняка обращали внимание на то, что кожа Дональда Трампа нередко приобретает весьма яркий оранжевый оттенок. Эта давно стало предметом обсуждений как в СМИ, так и на всевозможных форумах в интернете.

«МК», изучив оранжевый вопрос, приводит наиболее популярные версии.

Версия самого Трампа: во всём виноваты лампочки

Дональд Трамп однажды возмутился оранжевым оттенком собственной кожи. По его словам, проблема кроется… в энергосберегающих лампочках. Выступая в 2019 году перед однопартийцами-республиканцами, Трамп посетовал на то, что новые лампы дают «плохой свет» и искажают цвет лица: «Лампочка... свет отвратительный. Я всегда выгляжу оранжевым. Да и вы тоже!» – отметил президент. Это заявление стало ещё одним козырем, который Трамп периодически достаёт, чтобы ругать энергосберегающие технологии.

Версия администрации Белого дома: «хорошие гены»

Иногда с вопросом о необычном загаре президента обращались напрямую в Белый дом. Согласно заметке The New York Times, один высокопоставленный представитель администрации на условиях анонимности рассказал, что секрет постоянного загара Трампа – в «хороших генах». Мол, наследственность хорошая, поэтому и загар держится хорошо. Кроме того, чиновник уверял: единственное косметическое средство, которое использует Трамп, – это совсем немного прозрачной пудры, которую сам президент наносит перед выступлениями на ТВ.

Версия «информированных» источников: регулярный солярий

Бывшая помощница президента Омароса Маниголт-Ньюман настаивала, что Трамп по возможности ежедневно принимает сеансы в личном солярии, чтобы обеспечить себе загорелый вид. По её словам, во время резонансного твита с загадочным словом «covfefe» Трамп как раз находился в солярии. Маниголт-Ньюман даже пишет, что президент невероятно трепетно относится к своему аппарату для загара: однажды он даже уволил главную распорядительницу Белого дома Анжелу Рейд, заподозрив её в недостаточно бережной перевозке оборудования для солярия.

Версия визажистов: всё дело в тоналке

Визажист Джейсон Келли, работавший с Трампом на Республиканском съезде 2016 года, вспоминал: «Я видел линию окислившегося бронзера вдоль его [Трампа – прим. «МК»] волос. Нанесено так, будто это делал ребёнок». Журналисты раскрыли даже конкретный бренд. The Washington Post выяснила, что Трамп пользуется швейцарским тональным кремом оранжевого оттенка, которым весьма щедро сам покрывает своё лицо. В Белом доме, если верить газете, всегда хранят около двух упаковок этого средства, а кроме того, горничные должны всегда держать наготове новые рубашки – на случай, если президент снова измажет воротничок ружей тоналкой.