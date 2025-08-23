Кандидат в мэры Нью-Йорка Мамдани стал лидером гонки по сбору пожертвований

Кандидат в мэры Нью-Йорка от Демократической партии Зохран Мамдани лидирует в гонке по сбору пожертвований в рамках предвыборной кампании. Об этом сообщает газета The Hill.

С 12 июля по 18 августа Мамдани собрал более $1 млн. Независимый кандидат в мэры Нью-Йорка Эндрю Куомо получил $541 тыс., а действующий глава города Эрик Адамс — только $425 тыс.

«Согласно опросам, проведенным в начале августа, Мамдани лидирует в гонке из пяти кандидатов с двузначным отрывом», — говорится в публикации.

29 июня президент США Дональд Трамп заявил, что считает лидирующего в предвыборной гонке за пост мэра Нью-Йорка кандидата от Демократической партии Зохрана Мамдани «чистым коммунистом» и «радикальным левым безумцем». Позднее он допустил арест Мамдани в случае, если он будет мешать арестам нелегальных мигрантов.

До этого рэпер 50 Cent заявил, что готов заплатить кандидату Мамдани почти $260 тысяч за то, что тот навсегда покинет город.

25 июня Мамдани одержал победу на праймериз Демократической партии США в качестве кандидата в мэры Нью-Йорка. В случае победы на выборах политик станет первым мусульманином на этом посту.