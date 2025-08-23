В городах Сербии прошли мирные акции в поддержку властей

Мирные акции в поддержку властей прошли в 71 муниципалитете и городе Сербии.

Об этом сообщает Радио и телевидение Сербии со ссылкой на полицию.

«По данным полиции с места событий, в этих митингах приняли участие около 70 тыс. граждан Республики Сербия, или, если говорить точнее, 69 776 человек», — заявил глава полиции Драган Васильевич.

19 августа телеканал N1 сообщал, что протестующие разбили стёкла в офисе Сербской прогрессивной партии в Белграде.