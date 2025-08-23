Удар ВСУ по нефтепроводу «‎Дружба» был продиктован стремлением киевского режима исключить Будапешт из возможного списка мест для встречи президента Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«‎Украина долбит по нефтепроводу «Дружба», который снабжает нефтью Венгрию и Словакию, с одной простой целью: не допустить определения Будапешта местом встречи Путина и Зеленского», – приводит его слова РИА Новости.

По словам Дубинского, действия Киева могут привести к обратному эффекту, что лишь усугубит ситуацию.

Напомним, президент США Дональд Трамп склоняет Киев к урегулированию конфликта на российских условиях. Согласно информации американского телеканала NBC, политик дал понять украинской стороне в ходе недавних переговоров в Вашингтоне необходимость компромисса с Россией.

Ранее в МИД Украины заявили, что Зеленский готов обсудить с Россией вопрос территорий.