Bloomberg сообщил о планах Германии по возврату обязательной военной службы

Власти Германии приблизились к возобновлению системы обязательного призыва на военную службу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Существует вероятность, что в январе вступит в силу новый закон, который предоставит правительству право вводить призыв на военную службу в случае, если не будут достигнуты целевые показатели по набору добровольцев, а также при условии согласия парламента.

Кроме того, в соответствии с новым законодательством, мужчины, достигшие 18-летнего возраста, будут обязаны заполнять анкеты, содержащие информацию об их состоянии здоровья, имеющихся навыках и желании проходить военную службу. Целью данного нововведения является стимулирование взаимодействия молодых людей с Бундесвером.

Ожидается, что законопроект будет одобрен кабинетом министров в среду.

Агентство также отмечает, что немецкие вооруженные силы предлагают «щедрые условия» для новобранцев. В соответствии с новым законом, их заработная плата должна увеличиться на треть и превысить €2,3 тыс.