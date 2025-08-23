Названо число украинцев, сбежавших в Румынию с начала СВО
Количество украинцев, сбежавших в Румынию с начала специальной военной операции (СВО), составляет 26 тысяч. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Если брать статистику с начала СВО, общее число сбежавших в Румынию может достигать 26 тысяч, а это уже полноценный армейский корпус», — сказал собеседник агентства.
Только с начала текущего года в Румынию сбежали пять тысяч украинцев.
По словам источника, Киев мог бы сформировать из них полноценную механизированную бригаду ВСУ. При этом украинским пограничникам удалось поймать более шести тысяч человек и не допустить незаконное пересечение границы.
Десятки дезертиров попытались пересечь границу Украины со Словакией
13 августа стало известно, что по всей Украине полиция проводит более 150 обысков в рамках масштабной операции по борьбе с переправкой уклонистов от военной службы за границу.
В июне украинские пограничники задержали четырех мужчин, которые пытались пересечь границу с Румынией, спрятавшись в грузовике со скотом. Водитель и пастух оборудовали в кузове грузовика ГАЗ-66 двойное дно: уклонисты прятались внизу, а сверху размещались три свиньи, две козы и теленок, а также различные вещи.