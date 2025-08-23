Канцлер ФРГ призвал набраться терпения для достижения мира на Украине

Достижение мира на Украине является сложной задачей, в связи с чем всем нужно набраться терпения. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на партийном съезде ХДС в Нижней Саксонии, передает ТАСС.

«Мы сделали первые шаги. Но позвольте мне привести аналогию: мы находимся на десятикилометровом участке и, возможно, преодолели первые 200 метров», — сказал глава кабмина Германии.

Мерц добавил, что достижение мира на Украине может занять недели или даже месяцы.

Днем 23 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что республика готова к шагам, которые могут приблизить наступление мира. По его словам, сейчас есть шанс на завершение конфликта.

22 августа глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский в ходе встречи в Белом доме отверг все предложения американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Россией. По словам министра, все эти условия Вашингтон считает необходимыми для достижения мирного соглашения.