Зеленский по-новому высказался о передаче территорий

Владимир Зеленский, выступая на мероприятии в честь дня флага, заявил, что Украина "не подарит свою землю". При этом политик не уточнил, готов ли передать ее другим способом, к примеру, в обмен на что-то. Известно, что ранее Зеленский исключал любые варианты передачи.

"Мы свою землю не подарим", - сказал Зеленский о территориях, потерянных украинской армией и перешедших под российский контроль.

Соответствующее видео опубликовано в его телеграм-канале.

В риторике Зеленского по территориальному вопросу появились в последнее время новые нюансы. Так, на этой неделе он сказал, что Киев "юридически не признает" присоединение неподконтрольных ВСУ земель к РФ. Ранее политик подчеркивал абсолютный отказ от любых признаний де-факто.