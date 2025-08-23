Названа причина увольнения главы военной разведки США

Главу американской военной разведки Джеффри Круза уволили с поста после того, как он представил доклад, в котором содержалась объективная оценка последствий масштабных июньских ударов США по иранским ядерным объектам. Об этом пишет The Washington Post.

В документе говорилось, что ракетные и бомбовые удары лишь временно замедлили ядерную программу Ирана на несколько месяцев.

Этот вывод резко расходился с публичными заявлениями президента США Дональда Трампа и министра обороны Пита Хегсета, которые называли удары «полным уничтожением» ядерных возможностей Тегерана, отметили журналисты.

По данным газеты, Хегсет уволил Круза с формулировкой «утрата доверия». Высший офицер стал очередным военным, потерявшим пост в ходе масштабных кадровых перестановок в системе нацбезопасности США.