Наблюдатели ООН взбесили Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху жестко раскритиковал ООН, заявив что сообщения организации о голоде в Газе являются обманом. Об этом сообщает Sputnik.

Нетаньяху обвинил наблюдателей от ООН во время видеообращения.

«Очень трудно бороться с обманом и ложью. Фотографии "голодающих" детей оказываются снимками детей с ДЦП или другими врождёнными болезнями», — заявил премьер Израиля.

Накануне ООН официально объявила о голоде в некоторых частях сектора Газа. По данным организации, 514 000 человек (почти четверть населения анклава), испытывают голод. Это число, как ожидается, возрастет до 641 000 к концу сентября.

ООН объявила состояние катастрофического голода в секторе Газа

В докладе говорится о явных доказательствах того, что «были достигнуты пороговые значения голода и критического недоедания». Мониторинг показал, что, вероятно, достигнут и порог данных по смертности.

Израиль опроверг это сообщение, заявив, что наблюдатели ООН полагаются на источники ХАМАС, и «искажают свои собственные правила», объявив голод в Газе.

В заявлении, сделанном в пятницу, канцелярия премьер-министра назвала ооновскую декларацию о голоде «откровенной ложью» и «современным кровавым наветом».