Франция вызвала посла Италии на фоне резких слов Сальвини о Макроне

Илья Родин

МИД Франции вызвал посла Италии в Риме Эмануэлу Д’Алессандро после того, как итальянский вице-премьер Маттео Сальвини подверг резкой критике президента Франции Эммануэля Макрона за предложение разместить европейских солдат на Украине. Об этом пишет France 24.

Слова итальянского политика о Макроне спровоцировали дипломатический скандал
По данным телеканала, Сальвини, лидер крайне правой партии «Лига», позволил себе ряд высказываний о главе Франции в контексте дискуссии о возможной отправке итальянских солдат на Украину, развернувшейся после заявлений Макрона о необходимости обеспечить гарантии безопасности Киеву.

«Если хочешь, можешь ехать. Надевай шлем, куртку, бери винтовку — и отправляйся на Украину», — обратился Сальвини к главе Франции.

После этого МИД Франции вызвал главу дипмиссии с тем, чтобы донести до нее точку зрения Парижа на украинский кризис и напомнить о неприемлемости таких высказываний.

«Послу напомнили, что эти высказывания противоречат атмосфере доверия и историческим отношениям между двумя странами, а также недавним событиям, которые выявили сильное сближение позиций, особенно в отношении неизменной поддержки Украины», — пояснили журналисты.

По их данным, правый популист Сальвини уже не первый раз критикует Макрона, особенно по вопросам, связанным с поддержкой Украины.

Так, в марте Сальвини назвал Макрона «сумасшедшим», когда тот раскритиковал идею о создании европейской армии.