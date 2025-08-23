Слова итальянского политика о Макроне спровоцировали дипломатический скандал

МИД Франции вызвал посла Италии в Риме Эмануэлу Д’Алессандро после того, как итальянский вице-премьер Маттео Сальвини подверг резкой критике президента Франции Эммануэля Макрона за предложение разместить европейских солдат на Украине. Об этом пишет France 24.

По данным телеканала, Сальвини, лидер крайне правой партии «Лига», позволил себе ряд высказываний о главе Франции в контексте дискуссии о возможной отправке итальянских солдат на Украину, развернувшейся после заявлений Макрона о необходимости обеспечить гарантии безопасности Киеву.

«Если хочешь, можешь ехать. Надевай шлем, куртку, бери винтовку — и отправляйся на Украину», — обратился Сальвини к главе Франции.

После этого МИД Франции вызвал главу дипмиссии с тем, чтобы донести до нее точку зрения Парижа на украинский кризис и напомнить о неприемлемости таких высказываний.

«Послу напомнили, что эти высказывания противоречат атмосфере доверия и историческим отношениям между двумя странами, а также недавним событиям, которые выявили сильное сближение позиций, особенно в отношении неизменной поддержки Украины», — пояснили журналисты.

По их данным, правый популист Сальвини уже не первый раз критикует Макрона, особенно по вопросам, связанным с поддержкой Украины.

Макрон опять разошелся с реальностью возле Украины

Так, в марте Сальвини назвал Макрона «сумасшедшим», когда тот раскритиковал идею о создании европейской армии.