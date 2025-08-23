Устойчивый мир в Европе невозможен без участия России, поэтому необходимо научиться выстраивать с ней взаимодействие, рассказал в беседе с журналистами газеты Die Welt немецкий политик и писатель Клаус фон Донаньи.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на онлайн-саммите ЕС предложил как можно скорее провести встречу лидеров сообщества с Россией. Переговоры подтвердили, заметил он, что стратегия, построенная на изоляции Москвы, провалилась.

Писатель предположил, что США и Российская Федерация заинтересованы в прекращении вооружённого конфликта. Он добавил, что мир движется к завершению военных действий.

Мерц призвал Трампа давить на Россию

Вместе с тем, заметил политик, в Европе много говорят о завершении конфликта, но забывают о том, что следует учитывать интересы России.

«В Европе не будет мира без России. Никогда! И почему? Достаточно взглянуть на карту. Мы всего лишь придаток огромного евразийского континента, который в основном контролируется Российской Федерацией. Мы обязаны найти общий язык с этим соседом», — пояснил 97-летний Донаньи.

Аналитик отметил, что европейцы должны понимать, «каковы интересы другой стороны и каковы наши».