В ФРГ объяснили необходимость срочного запрета одной из партий

Министр финансов ФРГ призвал к репрессиям в отношении партии АдГ
Партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) необходимо запретить в ФРг поскольку она угрожает «разрушить нашу демократию». Об этом в интервью медиагруппе Funke заявил вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль.
По мнению Клингбайля, АдГ предпринимает попытки вести подрывную деятельность и систематически вредит демократическому строю.
«Мы должны бороться с врагами демократии», — сказал он.
По мнению министра, вопрос о запрете АдГ должно прояснить ведомство по охране конституции, а демократы обязаны поддержать процедуру запрета партии.
Клингбайль заявил, что демократы не могут равнодушно стоять в стороне.
«Мы не должны стоять в стороне и наблюдать, как явно крайне правая и антиконституционная партия хочет разрушить нашу демократию и проводит политику с презрением к людям», — сказал министр.