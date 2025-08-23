В ФРГ объяснили необходимость срочного запрета одной из партий

Партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) необходимо запретить в ФРг поскольку она угрожает «разрушить нашу демократию». Об этом в интервью медиагруппе Funke заявил вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль.

По мнению Клингбайля, АдГ предпринимает попытки вести подрывную деятельность и систематически вредит демократическому строю.

«Мы должны бороться с врагами демократии», — сказал он.

По мнению министра, вопрос о запрете АдГ должно прояснить ведомство по охране конституции, а демократы обязаны поддержать процедуру запрета партии.

Клингбайль заявил, что демократы не могут равнодушно стоять в стороне.