В Гюмри проходит акция протеста у российской военной базы

Акция протеста проходит в субботу, 23 августа, у российской военной базы в городе Гюмри на северо-западе Армении. Её участники требуют вывода военнослужащих Вооружённых сил России.

Как сообщил в своём Telegram-канале член совета АНО «Евразия» Мика Бадалян, организаторам акции удалось собрать лишь 32 человека, большая часть из которых — пенсионеры.

«За месяц подготовки, широкой рекламы и безграничного бюджета удалось собрать 32 человека на всю Армению...» — написал Бадалян.

В июне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не ставит задачи отказаться от присутствия российских войск в республике.