«Будут в восторге»: в Европе раскрыли, что задумал Трамп насчет Украины

Главной целью главы Белого дома Дональда Трампа в переговорном процессе по Украине является вывод США из опосредованного конфликта.

Об этом в своём микроблоге в социальной сети Х заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, передаёт РИА Новости.

«На следующей неделе американские горки Трампа могут резко сменить направление, – написал эксперт. – Люди будут в восторге, заголовки газет будут кричать об этом. Сохраняйте спокойствие и помните: его главная цель — вытащить США из бессмысленного опосредованного военного конфликта. Именно это он делает, делал и будет делать».

По мнению Кошковича, аналитик отметил, что главным для Трампа был и остаётся принцип «Америка прежде всего», а всё остальное для него лишь методы его осуществления.

В Белом доме рассказали о скрытом послании Трампа Украине

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», по мнению журналистов NBC, Трамп дал понять, что Украина должна пойти на сделку на условиях России.

О переговорах по Украине читайте в материале «СП» Похоже, Трамп созрел для публичного развода с Зеленским