Первая леди Турции обратилась к Мелании Трамп с неожиданным призывом

Первая леди Турции Эмине Эрдоган направила письмо Мелании Трамп, супруге президента США Дональда Трампа, с призывом помочь детям, погибающим от голода и бомбежек в секторе Газа. Об этом пишет Anadolu.

По данным агентства, Эмине Эрдоган выразила искреннее уважение Мелании Трамп, рассказала, что до сих пор помнит радушный прием в Белом доме в 2019 году.

Раскрыто содержание письма Путину от Мелании Трамп

Первая леди Турции заметила, что недавнее письмо Мелании Трамп президенту России Владимиру Путину говорит о чувствительности первой леди США к текущим событиям.

«Верю, что вы проявите ту же чуткость, которую вы проявили к украинским детям, и даже еще большую чуткость к Газе, где за эти два года были убиты 62 тысячи ни в чем не повинных мирных жителей, 18 тысяч из которых — дети», — отметила Эмине.

Супруга Эрдогана подчеркнула, что не только дети Украины, но и дети Палестины заслуживают радости, свободы и достойного будущего.

«Было бы чрезвычайно важно, если бы вы направили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху письмо с вашим настойчивым призывом положить конец гуманитарному кризису в Газе», — констатировала первая леди Турции.

У нас пока еще есть шанс спасти более миллиона выживших детей из Газы, резюмировала Эмине Эрдоган.