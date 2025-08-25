Трампа обвинили в «фабрикации кризиса»

Дональд Трамп “сфабриковал кризис”, чтобы оправдать план по отправке национальной гвардии в Чикаго, заявил ведущий демократ. Представитель Пентагона подтвердил этот план администрации, а лидер демократического меньшинства в Палате представителей Джеффрис заявил, что президент-республиканец "играет’ жизнями американцев.

В настоящее время ведется планирование отправки войск национальной гвардии в Чикаго, подтвердил ABC News в воскресенье официальный представитель Пентагона.

“Мы не будем спекулировать на дальнейших операциях. Департамент является планирующей организацией и постоянно работает с другими партнерами агентства над планами защиты федеральных активов и персонала”, - заявил представитель Министерства обороны, согласно сообщению ABC.

Ранее в воскресенье Хаким Джеффрис, лидер меньшинства в Палате представителей и конгрессмен-демократ от Нью-Йорка, заявил, что Дональд Трамп “создал кризис”, чтобы оправдать отправку федеральных войск национальной гвардии в Чикаго в обход местных лидеров, пишет The Guardian.

Хаким Джеффрис, выступая в программе CNN “Положение в стране”, обвинил президента США в том, что он "играет в игры с жизнями американцев", проводя беспрецедентное развертывание вооруженных сил внутри страны, которое расширилось до патрулирования войсками Вашингтона, округ Колумбия, после отправки войск в Лос–Анджелес в июне.

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон заявил, что любой подобный план Трампа является “самым вопиющим нарушением нашей конституции в 21 веке”.

Официальные лица Пентагона подтвердили Fox News, что до 1700 мужчин и женщин из национальной гвардии готовы мобилизоваться в 19 штатах, в которых преобладали республиканцы, для поддержки антииммиграционных мер Трампа, помогая иммиграционному и таможенному управлению (Ice) “материально-технической поддержкой и канцелярскими функциями”.

Джеффрис сказал, что поддерживает заявление губернатора штата Иллинойс от Демократической партии Джей Би Прицкера о том, что Трамп “злоупотребляет своей властью”, говоря об отправке национальной гвардии в Чикаго, и отвлекает внимание от боли, которую, по его словам, президент причиняет американским семьям.

Национальная гвардия, как правило, подчиняется отдельным штатам, развертывается по просьбе губернатора штата и становится федеральной – или развертывается федеральным правительством – только в случае чрезвычайного положения в стране и по просьбе губернатора, напоминает The Guardian.

Джеффрис сказал в интервью CNN: “Мы должны продолжать поддерживать местные правоохранительные органы, а не просто позволять Дональду Трампу играть в игры с жизнями американского народа в рамках его усилий спровоцировать кризис и отвлечь внимание, потому что он крайне непопулярен”.

Демократ продолжил: “Я решительно поддерживаю заявление, с которым выступил губернатор Прицкер, ясно дававший понять, что у Дональда Трампа нет ни оснований, ни полномочий потенциально пытаться ввести федеральные войска в город Чикаго”.

Белый дом разрабатывает планы по отправке национальной гвардии в Чикаго, третий по величине город США, в котором преобладают избиратели-демократы, чтобы занять жесткую позицию в отношении преступности, бездомности и иммигрантов, сообщает The Washington Post.

В субботу вечером Прицкер опубликовал заявление, которое начиналось словами: “На данный момент штат Иллинойс не получал от федерального правительства никаких запросов или разъяснительной работы, в которых спрашивалось бы, нужна ли нам помощь, и мы не обращались с просьбами о федеральном вмешательстве”.

Трамп утверждал, что в столице страны и в других местах необходимы военные меры для подавления, по его словам, неконтролируемого уровня преступности, хотя, как пишет The Guardian, статистика показывает, что серьезные и насильственные преступления в Вашингтоне и многих других американских городах на самом деле резко сократились.

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете в пятницу, президент США настаивал на том, что “люди в Чикаго кричат, чтобы мы пришли”, когда он изложил свой план по отправке туда войск, и что они позже “помогут с Нью-Йорком”.

“Когда все будет готово, мы начнем с Чикаго… В Чикаго полный бардак”, - сказал Трамп.

Чикагский мэр Джонсон, выступая в воскресенье на канале MSNBC, сказал, что только за последний год количество перестрелок в его городе сократилось почти на 40%, и он и Прицкер заявили, что любой план Белого дома по подавлению местных властей и развертыванию войск будет незаконным.

“Президент повторял это раздражительное заявление с тех пор, как вступил в должность. То, что он предлагает на данный момент, было бы самым вопиющим нарушением нашей конституции в 21 веке”, - заявил Джонсон.

Калифорния подала в суд на федеральное правительство, когда в июне оно разместило национальную гвардию и морскую пехоту США в некоторых районах Лос-Анджелеса из-за протестов против рейдов Ice, но суд отказался заблокировать ввод войск, отмечает The Guardian.

Основными городами-мишенями, упомянутыми Трампом, являются Вашингтон (округ Колумбия), Чикаго, Нью-Йорк, Балтимор, Лос-Анджелес и Окленд.

Рам Эмануэль, бывший конгрессмен-демократ от штата Иллинойс, глава администрации бывшего президента Барака Обамы и бывший мэр Чикаго, также выступил в воскресенье на CNN, призвав людей задуматься о том, что Трамп за два срока пребывания у власти размещал войска США только в американских городах, но никогда за границей.

Эмануэль отметил, что если бы он все еще был мэром, то призвал бы президента действовать как партнер и, несмотря на снижение преступности, “работать с нами над общественной безопасностью”, чтобы бороться с угонами автомобилей, преступлениями с применением огнестрельного оружия и бандами, а не “приходить и вести себя так, как будто мы можем быть оккупированным городом”.

Либерал добавил о повестке дня Трампа: “Он произнес свою речь в Айове, он сказал ”я ненавижу" демократов, и это может быть отражением этого". Речь была произнесена в июле, когда Трамп обрушился с критикой на демократов в Конгрессе, которые отказались голосовать за его “Большой красивый законопроект”, который фокусируется на снижении налогов для богатых, массированном усилении антииммиграционной политики и сокращении льгот по таким программам, как Medicaid, которая предоставляет медицинскую страховку бедным американцам.