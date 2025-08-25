Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отказался официально присоединиться к политической команде лидера Украины Владимира Зеленского. Однако он пообещал публично не критиковать президента страны. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на источники.

— Залужный отказался... Он пообещал (главе офиса украинского лидера Андрею — прим. «ВМ») Ермаку, что не будет публично критиковать Зеленского, пока продолжается (СВО — прим. «ВМ»)... а также заверил, что не будет преподносить администрации никаких неприятных сюрпризов, — говорится в материале газеты.

По информации источников, Залужный выбрал тактику «выжидания», и он не раскроет свих политических планов до выборов на Украине.

Американский экс-разведчик Тони Шаффер заявил, что к октябрю Владимира Зеленского могут заменить. По его словам, на смену украинского лидера указывает несколько признаков.

Ранее в посольство РФ в Лондоне заявили, что Валерий Залужный в своих публикациях в СМИ эксплуатирует искусственные разногласия в украинском обществе. По словам представителей, Залужный оправдывает и поощряет проводимую киевским режимом «человеконенавистническую линию».