СМИ: Залужный отказался присоединиться к команде Зеленского

Вечерняя Москваиещё 5

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отказался официально присоединиться к политической команде лидера Украины Владимира Зеленского. Однако он пообещал публично не критиковать президента страны. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на источники.

Залужный отказался... Он пообещал (главе офиса украинского лидера Андрею — прим. «ВМ») Ермаку, что не будет публично критиковать Зеленского, пока продолжается (СВО — прим. «ВМ»)... а также заверил, что не будет преподносить администрации никаких неприятных сюрпризов, — говорится в материале газеты.

По информации источников, Залужный выбрал тактику «выжидания», и он не раскроет свих политических планов до выборов на Украине.

Американский экс-разведчик Тони Шаффер заявил, что к октябрю Владимира Зеленского могут заменить. По его словам, на смену украинского лидера указывает несколько признаков.

Ранее в посольство РФ в Лондоне заявили, что Валерий Залужный в своих публикациях в СМИ эксплуатирует искусственные разногласия в украинском обществе. По словам представителей, Залужный оправдывает и поощряет проводимую киевским режимом «человеконенавистническую линию».