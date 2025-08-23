Около 60% немцев недовольны работой правительства и Мерца

Около 60% немцев недовольны работой правительства и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в частности.

Это следует из результатов исследования института INSA, пишет РИА Новости.

Согласно итогам исследования, 62% респондентов недовольны работой коалиции ХДС/ХСС и социал-демократов (СДПГ), лишь 26% одобряют деятельность правительства.

Кроме того, большинство респондентов (57%) недовольны работой Мерца на посту канцлера.

В июле, согласно опросу, недовольство работой канцлера составило 64%.