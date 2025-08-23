В Белом доме рассказали о скрытом послании Трампа Украине

Президент США Дональд Трамп подал Украине сигнал о том, что ей придется принять соглашение, основанное на требованиях России. Об этом пишет NBC News со ссылкой на анонимного представителя Белого дома.

Накануне Трамп написал в соцсети Truth Social что, поскольку Украина в основном защищает свою территорию, она не может победить Россию.

«Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя. Это как отличная спортивная команда с фантастической защитой, которой не разрешают играть в нападении. Нет шансов на победу! Впереди «интересные времена» — цитирует президента США автор статьи.

Источник отметил, что публикация должна была сигнализировать о том, что Украине придется принять сделку «в большей степени на условиях России».

