Европейский дипломат назвал цену мира для Украины

Белый дом указал на необходимость Украины принять условия России

Анонимный представитель Белого дома заявил, что недавний пост в социальных сетях должен был сигнализировать о необходимости Украины согласиться на сделку на условиях России. В четверг Дональд Трамп в публикации на Truth Social подчеркнул, что Украина не может победить Россию.

"Шансов на победу нет!" — написал Трамп.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что деэскалация конфликта на Украине возможна при соблюдении законных интересов Москвы.