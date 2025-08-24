Европейский дипломат назвал цену мира для Украины

Трамп заявил об отсутствии шансов на победу Украины в конфликте с Россией
Белый дом указал на необходимость Украины принять условия России
Анонимный представитель Белого дома заявил, что недавний пост в социальных сетях должен был сигнализировать о необходимости Украины согласиться на сделку на условиях России. В четверг Дональд Трамп в публикации на Truth Social подчеркнул, что Украина не может победить Россию.
"Шансов на победу нет!" — написал Трамп.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что деэскалация конфликта на Украине возможна при соблюдении законных интересов Москвы.