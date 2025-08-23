Стубб: терпение Трампа по отношению к Путину на исходе

Терпение главы США Дональда Трампа по отношению к президенту России Владимиру Путину «на исходе», предположил в разговоре с журналистами портала Yle финский лидер Александр Стубб.

По его словам, в ходе разговора, который состоялся 21 августа, были заметны признаки того, что терпение Трампа на исходе.

Стубб заметил, что в ближайшие недели встреча Путина с Владимиром Зеленским, о которой неоднократно говорил президент США, с высокой долей вероятности не состоится. Он добавил, что «именно тогда [через две недели] терпение закончится окончательно».

Стубб сообщил, когда начнут действовать гарантии безопасности Киеву

По его мнению, Трамп — единственный человек, способный оказать давление на Путина и принудить его заключить мир.

«Президент США — единственный человек, которого Путин слушает, и, честно говоря, единственный, кого Путин опасается», — разъяснил Стубб.

Ранее Трамп сообщил о начале подготовки встречи Путина и Зеленского. По мнению американского президента, сначала они должны встретиться вдвоем, а затем возможна трехсторонняя встреча с его участием.