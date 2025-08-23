Зеленский выразил готовность Украины к миру

Украина готова к шагам, которые могут приблизить наступление мира на территории республики. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам разговора с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом.

«Говорили о нашей дипломатической работе с партнерами и встречах в Вашингтоне. Сейчас есть реальный шанс окончить эту войну. Украина готова к конструктивным шагам, которые могут приблизить реальный мир», — написал украинский лидер.

20 августа заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что власти страны не видят смысла в обсуждении любых вопросов мира с Россией до определения гарантий безопасности. По его мнению, гарантии должны быть как военными, так и политическими.

22 августа глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский в ходе встречи в Белом доме отверг все предложения американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Россией. По словам министра, все эти условия Вашингтон считает необходимыми для достижения мирного соглашения.