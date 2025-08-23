Стубб сообщил, когда начнут действовать гарантии безопасности Киеву

Обсуждаемые на Западе гарантии безопасности Украины не являются аналогом 5-й статьи НАТО. Они начнут действовать только после установления мира или прекращения огня. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает РИА Новости.

Политик дал интервью телерадиовещателю Yle и ответил на несколько вопросов связанных с украинским кризисом.

«Эти гарантии вступят в силу только тогда, когда у нас будет либо перемирие, либо мир», — сказал Стубб.

По его словам, главная ответственность за украинскую безопасность лежит на самой Украине. Европа поддерживает Киев, а США координируют или выступают своего рода опорой.

Стубб сделал заявление об отношениях с Россией после конфликта

Стубб подчеркнул, что обсуждаемые в ЕС меры безопасности для Украины отличаются от пятой статьи НАТО.

«Это не традиционные, так сказать, жесткие гарантии безопасности, которые мы часто имеем в виду», — сказал он.

Президент добавил, что обсуждение идет «спокойно и шаг за шагом». Финляндия «каким-то образом примет участие» в обеспечении гарантий, но пока не решено, каким именно.