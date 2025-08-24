Индийский министр заявил об отсутствии обсуждений с США закупок российской нефти

Посол Индии в Москве Винай Кумар заявил в интервью ТАСС, что решение Соединённых Штатов о пошлинах является несправедливым и неразумным. Кроме того, дипломат подчеркнул, что Индия будет покупать нефть там, где ей выгодно.

«Прежде всего мы чётко заявили, что наша цель — энергетическая безопасность 1,4 млрд жителей Индии, а сотрудничество Индии с Россией, как и с рядом других стран, способствовало стабильности на нефтяном рынке, на мировом рынке нефти. Поэтому решение США несправедливо, неразумно и необоснованно», — сказал посол.

Он добавил, что правительство Индии продолжит принимать меры, направленные на защиту национальных интересов страны.

В МИД Индии ранее заявили, что США не просили прекратить закупку нефти у России до введения тарифов.

Министр иностранных дел республики Субраманиам Джайшанкар также отмечал, что странам Запада следует отказаться от закупки нефти у Индии, если их что-то не устраивает.