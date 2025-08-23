Пашинян объяснил, почему Армения отказывается от попыток вернуть Карабах

Армения официально отказывается от «карабахского движения» и попыток вернуть Нагорный Карабах. Сделать такой шаг ранее, чтобы избежать 44-дневной войны с Баку, было нельзя, поскольку Ереван мог лишиться независимости. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян в обращении к народу.

Пашинян обратился к нации по случаю 35-летия со дня принятия Декларации о независимости республики.

«После полноценного и комплексного анализа доступной премьер-министру всей информации и реалий я пришел к незыблемому убеждению, что мы не должны продолжать Карабахское движение, потому что это означало бы ликвидацию независимости Республики Армения», — сказал он.

По его словам, в возникновении в Армении «карабахского движения» повинен СССР, который последовательно с 1950-х годов прививал армянам конфликтную социопсихологию. Однако «страна с изначально конфликтным контекстом не может построить подлинную независимость».

Политик также объяснил, почему такое решение не было принято до сентября 2020 года, что позволило бы избежать 44-дневной войны с Азербайджаном:

«Главная причина заключалась в том, что после таких уступок все угрозы и зависимости только бы возросли, усилились бы непропорционально, что неминуемо привело бы к утрате независимости и государственности Армении».

По словам Пашиняна, его кабинет выбрал «идеологию Реальной Армении». Это сделало возможным мирное урегулирование с Азербайджаном, реальный диалог с Турцией и углубление отношений с Грузией и Ираном. Ереван становится для мира «реальным и интересным партнером».