МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Европейским лидерам стоит трезво оценивать Владимира Зеленского, "однажды уже прозевали Гитлера". Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Европа дает деньги не на развитие своих стран, а на то, чтобы вооружать Украину, милитаризировать ее. Поэтому, и главное, надо убедить европейские страны, что втягивание и создание такого длинного конфликта ведет к непоправимым последствиям. Неизвестно, чем еще, как себя поведет Зеленский, они точно так же когда-то прозевали Гитлера", - сказал он.

Сальдо подчеркнул, что лидерам европейских стран нужно реально посмотреть на жизнь и подумать, что будет в будущем. "И тогда конфликт будет завершен, а цели специальной военной операции будут достигнуты значительно быстрее", - добавил губернатор.