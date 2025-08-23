СМИ: Китай готов направить миротворцев на Украину

Пекин выразил готовность присоединиться к миротворческой миссии на Украине, пишет Welt am Sonntag со ссылкой на источники в правительстве КНР.

По данным газеты, власти КНР пойдут на этот шаг при условии, что миротворческие силы будут развернуты на основании мандата ООН.

В Брюсселе эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию, заметили журналисты. Они пояснили, что вхождение в состав миссии солдат КНР может стать положительным фактором при принятии решения о размещении иностранных войск для наблюдения за перемирием.

Вместе с тем, пояснили эксперты, в случае эскалации конфликта китайские солдаты займут скорее пророссийскую позицию, чем нейтральную.

Ранее сообщалось, что Москва согласна на размещение на Украине контингента независимых государств, которые не участвовали в СВО на стороне Украины, в частности, Китая и Индии.