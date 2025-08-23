МИД Украины сделал неожиданное заявление по вопросу территорий

Владимир Зеленский отчетливо дал понять, что готов обсуждать территориальные вопросы с президентом России Владимиром Путиным, рассказал первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица. Об этом пишет РБК.

Дипломат уточнил, что украинский лидер в этих вопросах руководствуется как действующим законодательством Украины, так и общественным мнением, а «общество категорически против обмена нашей земли на мир».

«Но когда дело дошло до территориальных вопросов, Зеленский дал понять, что готов сесть и обсудить это с Путиным, начав обсуждение территориальных вопросов с той линии боевых действий, которая сейчас находится на месте», — разъяснил Кислица.

Зеленский в очередной раз отказался уступать территории

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва в ходе саммита на Аляске Россия проявила «гибкость» по некоторым вопросам, однако Зеленский «на все сказал нет».